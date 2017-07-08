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editorial
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News |  08 Jul 2017 15:05 |  By RnMTeam

Missed out on this week's trending songs?

MUMBAI: Here we are again; Radioandmusic has clubbed together all the new releases of this week just for you. Get ready to hear songs of different genre.

Check out the trending songs below:

The Goggle Song – Mubarakan

Song: The Goggle Song
Singers: Sonu Nigam, Armaan Malik, Amaal Mallik, Tulsi Kumar & Neeti Mohan.
Music: Amaal Mallik
Lyrics: Kumaar
Music Label: T-Series

Gazab Ka Hai Din Bawara Mann – T-Series Mixtape

Song - Gazab Ka Hai Din/Bawara Mann
Singers – Shaan and Sukriti Kakar
Music By - Abhijit Vaghani
Produced by: Bhushan Kumar
Directed by: Ahmed Khan

Phir Wahi- Jagga Jasoos

Song - Phir Wahi
Singer - Arijit Singh
Lyricist - Amitabh Bhattacharya
Music - Pritam
Music Label- T-Series

Bakheda- Toilet Ek Prem Katha

Singer: Sukhwinder Singh, Sunidhi Chauhan
Music: Vickey Prasad
Lyrics: Garima Wahal and Siddharth Singh
Music Label : T-Series

Swag- Munna Michael

Song: Swag
Music Composer: Pranaay
Singers: Pranaay ft. Brijesh Shandaliya
Lyrics: Kumaar and Sabbir Khan

Beech Beech Mein – Jab Harry Met Sejal

Music - Pritam
Singers - Arijit Singh, Shalmali Kholgade and Shefali Alvares
Lyricist - Irshad Kamil

Hawa Hawa- Mubarakan

SONG: Hawa Hawa
Singer: Mika Singh And Prakriti Kakar
Music: Gourav-Roshin
Lyrics: Kumaar
Music Label: T-Series

Ehna Akhiya Yaar Mangiyasi- T-Series Mixtape

Song - Ehna Akhiyan/Yaar Mangiyasi/Nachda
Singers- Harshdeep Kaur and Shahid Mallya
Music By - Abhijit Vaghani
Produced by: Bhushan Kumar
Directed by: Ahmed Khan

Sunn Raha Hai Rozana- T-Series Mixtape

Song - Sunn Raha Hai /Rozana
Singers –Shreya Ghoshal
Music By - Abhijit Vaghani
Produced by: Bhushan Kumar
Directed by: Ahmed Khan

High Rated Gabru- Guru Randhawa

Song: High Rated Gabru
Singer/lyrics/Composer: Guru Randhawa
Music: Manj Musik
Programmed By: Vee Music
Video: DirectorGifty
Mix & Mastered: Eric Pillai (The Future Sound Of Bombay)
Music Label: T-Series

Tags
High Rated Gabru Guru Randhawa Sunn Raha Hai Rozana T-Series Mixtape Ehna Akhiya Yaar Mangiyasi Hawa Hawa Beech Beech Mein Jab Harry Met Sejal Swag Munna Michael Bakheda Toilet Ek Prem Katha Phir Wahi Jagga Jasoos Gazab Ka Hai Din Bawara Mann The Goggle Song Mubarakan
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