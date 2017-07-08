Missed out on this week's trending songs?
MUMBAI: Here we are again; Radioandmusic has clubbed together all the new releases of this week just for you. Get ready to hear songs of different genre.
Check out the trending songs below:
The Goggle Song – Mubarakan
Song: The Goggle Song
Singers: Sonu Nigam, Armaan Malik, Amaal Mallik, Tulsi Kumar & Neeti Mohan.
Music: Amaal Mallik
Lyrics: Kumaar
Music Label: T-Series
Gazab Ka Hai Din Bawara Mann – T-Series Mixtape
Song - Gazab Ka Hai Din/Bawara Mann
Singers – Shaan and Sukriti Kakar
Music By - Abhijit Vaghani
Produced by: Bhushan Kumar
Directed by: Ahmed Khan
Phir Wahi- Jagga Jasoos
Song - Phir Wahi
Singer - Arijit Singh
Lyricist - Amitabh Bhattacharya
Music - Pritam
Music Label- T-Series
Bakheda- Toilet Ek Prem Katha
Singer: Sukhwinder Singh, Sunidhi Chauhan
Music: Vickey Prasad
Lyrics: Garima Wahal and Siddharth Singh
Music Label : T-Series
Swag- Munna Michael
Song: Swag
Music Composer: Pranaay
Singers: Pranaay ft. Brijesh Shandaliya
Lyrics: Kumaar and Sabbir Khan
Beech Beech Mein – Jab Harry Met Sejal
Music - Pritam
Singers - Arijit Singh, Shalmali Kholgade and Shefali Alvares
Lyricist - Irshad Kamil
Hawa Hawa- Mubarakan
SONG: Hawa Hawa
Singer: Mika Singh And Prakriti Kakar
Music: Gourav-Roshin
Lyrics: Kumaar
Music Label: T-Series
Ehna Akhiya Yaar Mangiyasi- T-Series Mixtape
Song - Ehna Akhiyan/Yaar Mangiyasi/Nachda
Singers- Harshdeep Kaur and Shahid Mallya
Music By - Abhijit Vaghani
Produced by: Bhushan Kumar
Directed by: Ahmed Khan
Sunn Raha Hai Rozana- T-Series Mixtape
Song - Sunn Raha Hai /Rozana
Singers –Shreya Ghoshal
Music By - Abhijit Vaghani
Produced by: Bhushan Kumar
Directed by: Ahmed Khan
High Rated Gabru- Guru Randhawa
Song: High Rated Gabru
Singer/lyrics/Composer: Guru Randhawa
Music: Manj Musik
Programmed By: Vee Music
Video: DirectorGifty
Mix & Mastered: Eric Pillai (The Future Sound Of Bombay)
Music Label: T-Series